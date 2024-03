INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas para o Acre

Nesta quarta-feira (27), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas, com perigo potencial, para regiões do Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense e Vale do Juruá. O alerta é válido até esta quinta-feira, 28.

Os municípios do Acre que estão mencionados no alerta são: Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Brasiléia, Capixaba e Cruzeiro do Sul já os do estado do Amazonas são Atalaia do Norte, Boca do Acre, Benjamin Constant e Eirunepé.

A previsão diz que a quantidade de chuva deverá oscilar entre 20mm até 50 mm/dia, com ventos intensos que poderão chegar à velocidade de até 60 km/h.

Mesmo em alerta amarelo, existe um baixo risco em relação aos cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A dica é em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações sobre o Alerta Amarelo, ligue para Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).