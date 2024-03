Igreja Batista emociona com Auto de Páscoa que conta a libertação do povo de Israel

Contar uma das histórias mais importantes da história do Cristianismo não é fácil. A Igreja Batista da Vila Ivonete tem se especializado, ao longo dos anos, em evangelizar por meio do teatro. Assistir aos atores amadores que fazem parte da congregação é se emocionar do início ao fim das apresentações.

O vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, aproveitando a temporada de espetáculos do Auto de Páscoa, esteve no Custódio Freire para acompanhar a preparação e apresentação da peça. Não há glamour: “Jesus” carrega o figurino e as caixas de som antes do espetáculo. Todo mundo ajuda.

A peça conta a história da Páscoa, quando no Egito, Deus libertou o povo de Israel da escravidão. A narrativa é feita ilustrativamente pelo próprio Jesus a uma jovem, que está em fase terminal e que acredita que a morte é o fim e nada mais há além dela.

Os ensaios começaram em fevereiro e ao todo, entre atores, produção e apoio, são 62 pessoas envolvidas na peça.

Assista ao vídeo.