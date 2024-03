Idoso perde controle do carro após falha nos freios e colide com árvore em Rio Branco

Por Davi Sahid

O idoso João Erimite de Souza Filho, de 63 anos, viveu momentos de tensão ao perder o controle de seu veículo e colidir com uma árvore no Parque da Maternidade, localizado no bairro Bosque, em Rio Branco, na manhã desta terça-feira, 26.

De acordo com informações fornecidas pelas autoridades de trânsito, o incidente ocorreu quando o idoso transitava pela rua Cremilda Castor, no sentido bairro-centro, conduzindo um Ford Ka preto, com placa NAA-4I54. Ao tentar acessar a Via Parque, no Canal da Maternidade, o carro apresentou uma falha no sistema de freios, deixando o motorista sem controle.

Com o veículo desgovernado, João Erimite precisou tomar uma rápida decisão para evitar uma queda no Canal da Maternidade, acabando por colidir com uma árvore no canteiro. O impacto resultou em ferimentos no motorista, que foi arremessado contra o para-brisa e sofreu um corte na cabeça.

Diante da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância básica para prestar socorro. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam João Erimite ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi relatado como estável.

Além disso, equipes da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito foram mobilizadas para isolar a área e permitir o trabalho da perícia. Após os procedimentos necessários, o veículo foi removido do local por um guincho.