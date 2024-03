Homem tenta consertar bomba d’água, recebe descarga elétrica e morre em pátio de igreja

Por Davi Sahid

Um homem identificado como Leonardo recebeu uma decarga elétrica e morreu no final da tarde deste sábado, 2, no pátio da Igreja Assembléia de Deus situada no Ramal Jorge Viana, na zona rural do município do Bujari-AC.

Segundo informações da Polícia, Leonardo chegou recentemente na igreja e estava limpando o pátio, quando foi tentar consertar uma bomba d’água, ao cortar o fio elétrico a vítima recebeu uma forte descarga elétrica e caiu desmaiado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância 10 do Bujari foi enviada. Quando os Paramédicos chegaram ao local já encontraram Leonardo com uma parada cardiorrespiratória e iniciaram os procedimentos de massagens cardíaca. Imediatamente a ambulância de suporte avançado 02, foi acionada para dar apoio e após 50 minutos tentando reanimar o paciente, ele não resistiu e morreu dentro da ambulância.

O corpo de Leonardo foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia Militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município do Bujari.