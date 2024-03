Homem que matou estudante em ônibus em Rio Branco é condenado a mais de 23 anos de prisão

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri condenou o presidiário Natanael Silva de Oliveira, acusado de matar o adolescente Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, no dia 12 de julho do ano passado dentro de um ônibus em Rio Branco, a 23 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. A sentença foi proferida pelo juiz Alessom Braz que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 nesta quinta-feira, 7.

Conforme denúncia do Ministério Público, assinada pelo promotor Efrain Enrique Mendoza, o crime teria sido motivado por vingança envolvendo a mãe da vítima, que por um período aproximado de sete meses manteve um relacionamento amoroso com o acusado. “Esse é um tipo de homicídio que meio que rodeia o feminicídio, pois o acusado a partir do momento em que a família não permite a agressão da companheira, ele então mata o filho”, comentou.

O réu passou pelo júri popular na última quarta-feira, 6, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar e no depoimentos confessou a autoria do crime e que agredia a mãe da vítima. Oliveira foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, contudo, os argumentos não convenceu o representante do Ministério Público e nem o conselho de sentença.

Relembre o caso

O acusado foi pronunciado a júri popular em novembro do ano passado, após passar por audiência de instrução. De acordo com a sentença de pronúncia, Oliveira confessou que matou a vítima e relatou que teve um caso conturbado com a mãe do adolescente. No entanto, falou que saiu e foi morar em um lugar isolado.

Natanael disse também que o ex-enteado ficava dizendo que iria matá-lo. Ao pegar o ônibus, encontrou a vítima por coincidência e atirou pelas costas, na cabeça do adolescente.