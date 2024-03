Gisele Bündchen se emociona ao falar sobre divórcio: “Vivendo minha verdade”

Gisele Bündchen não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre seu divórcio de Tom Brady durante uma entrevista para o programa “IMPACT x Nightline”, da Hulu.

A supermodelo de 43 anos separou-se do ex-jogador de futebol, com quem tem os filhos Benjamin, 14, e Vivian, 11, em outubro de 2022. Após o término do casamento, a beldade admitiu que ser mãe solo apresenta desafios variados, afirmando que alguns dias “são mais fáceis” do que outros.

“Bem, quando você menciona…”, começou ela, dirigindo-se ao apresentador Robin Roberts, antes de virar o rosto para enxugar as lágrimas.

“Desculpe, pessoal. Há dias mais fáceis do que outros. Só posso controlar minhas ações”, desabafou.

Gisele foi romanticamente ligada ao seu personal trainer, Joaquim Valente, mas manteve a discrição sobre seu atual status de relacionamento.

Quando o assunto foi levantado, ela simplesmente disse: “Umm…”

A estrela reconheceu que suas experiências passadas a ajudaram a compreender o que ela procura em um parceiro.

“Tudo o que vivi me fez perceber o que quero e o que não quero. No final das contas, se você não for sincero com quem você é, então não funciona”, afirmou.

“(…) Onde está meu coração agora, onde estou agora, estou vivendo minha verdade e não estou me desculpando por isso”, disse a beldade em outro trecho do bate-papo, que já está disponível na plataforma de streaming.