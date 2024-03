Governo e Prefeitura de Epitaciolândia iniciam operação de limpeza nos bairros afetados pela enchente

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) e em apoio à Prefeitura de Epitaciolândia, executou, na última sexta-feira, 1°, a operação de limpeza nas ruas do município neste período de pós-enchente.

O plano é coordenado pelo Município, em parceria com o Estado, e conta com o apoio do maquinário do Deracre. Todo o material retirado das ruas será levado para o aterro de inertes.

“Estamos comprometidos com Epitaciolândia, com as máquinas do Deracre presentes para dar o suporte necessário às famílias”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

Para o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, a parceria é importante na restauração e limpeza das ruas.

“Quero agradecer ao governador Gladson Cameli pelo compromisso em ajudar a Prefeitura de Epitaciolândia. Estamos atravessando um dos momentos mais difíceis. Essa foi a maior cheia de todos os tempos, e temos muita coisa a fazer e sem as parcerias seria impossível resolver todos os problemas causados pela cheia. Em nome de toda a população o nosso muito obrigado”, relatou.