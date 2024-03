Assistência social realiza a remoção de famílias alagadas nos bairros Cidade Nova e Quinze em Rio Branco

Diante do aumento do nível do rio Acre na região da Gameleira, em Rio Branco, uma preocupante situação de inundação se instaurou, afetando diretamente os bairros próximos. Entre eles, as comunidades dos bairros Cidade Nova e Quinze, que enfrentam dificuldades com suas residências sendo gradativamente invadidas pelas águas.

Nesse cenário de emergência, algumas famílias se mobilizaram e solicitaram auxílio à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Em resposta, nesta sexta-feira, 1º de março, a secretaria atendeu às demandas da população, demonstrando um compromisso com o bem-estar dos cidadãos.

A moradora do bairro Cidade Nova, Rosineia de Souza, compartilhou sua experiência diante das enchentes que assolaram sua residência nos anos de 2023 e 2015. E pontuou que em 2024 a situação se agravou rapidamente, exigindo que ela e sua família buscassem assistência da SEASDH.

“A gente não pretendia sair, mas de uma hora pra outra aumentou a água, e a gente pediu pra um amigo nosso que contatou a assistência social e vieram bem rápido buscar a gente, foi hoje isso ainda”, contou.

A moradora Geine Salinas, presenciou a ação na sua vizinha e rapidamente pediu ajuda à equipe da SEASDH. “A ação da secretaria foi muito boa e com uma agilidade bem rápida, já levaram da minha vizinha e agora será levado de outros moradores, estão de parabéns”.

“Essa é uma determinação do governo do Estado, que é cuidar das pessoas, e nós estamos aqui nos bairros Cidade Nova e Quinze desde as primeiras horas da manhã. Quero agradecer por todo o empenho da equipe dos transportes e da diretoria de Direitos Humanos que tem trabalhado junto nas ações”, destaca o diretor de Assistência Social da SEASDH, Hilquias Almeida.

Além de oferecer suporte imediato às famílias afetadas pelas enchentes, a equipe também se empenhou na retirada dos objetos e pertences das residências atingidas. Esses itens foram transportados para casas de famílias em áreas seguras da cidade, onde não há riscos de inundação.

A Diretora de Direitos Humanos, Joelma Pontes, esteve presente na ação ajudando na retirada dos móveis e prestando solidariedade com as famílias.

“Estamos aqui no bairro Cidade Nova, a pedido de apoio da nossa população residente na comunidade, para apoio com transporte dos móveis e retirada das suas mudanças, nos locais também haviam pessoas idosas, deficientes, e crianças”, frisou.