Fundhacre segue com o mutirão de exames de doppler, eletrocardiograma e endoscopia, neste final de semana

“É muito bom para as pessoas que estavam esperando pelo mutirão. Tem gente aguardando há anos. Eu cheguei cedo e já fui direto para fazer minha endoscopia, e agora já estou aqui para ir para casa, fui bem atendida pelas meninas e pelo doutor, que foi muito atencioso. Já estou indo pra casa, e agora que é 7:30”, comenta Francisca Ferreira de Oliveira Filha, 50, moradora do bairro Ayrton Sena.

Esse é o segundo dia da ação em saúde promovida pelo governo do Estado e acontece no Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O mutirão de exames teve início no feriado do dia 8 e segue até este domingo dia 10.

Valeska Capper, 19 anos, moradora do bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, conta que é a primeira vez que traz o filho de um mês para realizar o exame de eletrocardiograma.

“Tem atendimento que não tem como esperarmos, quanto mais rápido melhor. Eu não tenho do que reclamar, sempre fui muito bem atendida aqui no hospital, parabéns aos envolvidos”, destaca Valeska Capper.

Os exames que vem sendo realizados no decorrer dos três dias são na especialidade de doppler de membros, endoscopia e eletrocardiograma com sedação e se estende até este domingo, 10.

Nos três dias de atendimento totalizam-se uma estimativa de 400 exames. O público alvo é voltado para crianças com procedimento de eletrocardiograma e adultos com o exames de Doppler e endoscopia.

“Estamos aqui na Fundação desde sexta-feira, estamos nessa ação do governo que vem com o compromisso de desafogar as filas nesses exames, desde sexta até amanhã (domingo), temos aqui toda uma equipe montada para estar atendendo os usuários que vêm dos municípios do estado”, destaca a responsável do serviço de exames, Patrícia Domingos.

O público infantil passa pelo exame de eletrocardiograma, uma ferramenta crucial na detecção precoce de problemas cardíacos. Ao todo, serão 40 exames. Já No caso do exame de Doppler, que avalia o fluxo sanguíneo em diversas partes do corpo, serão mais 250 pacientes. Cerca de 100 pacientes passarão pelo exame de endoscopia, procedimento vital para a análise interna do sistema digestivo.

“É uma ação muito boa do governo, para desafogar e melhorar a vida de quem espera fazer esse exame, e também a ação muito bonita dos trabalhadores que tiram o seu dia de lazer para estar aqui atendendo”, comenta Maria Rodrigues Moura, 59, natural de Tarauacá, na segunda vez que faz o exame de Doppler.