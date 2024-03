Ação Humanitária chega ao município de Sena Madureira para ajudar famílias desabrigadas pelas cheias do Iaco

A primeira fase da ação humanitária do Programa Juntos pelo Acre, do governo do Estado, chegou em Sena Madureira na tarde desta sexta-feira, 8, onde mais de 900 famílias continuam abrigadas pelo Município. Foram destinadas 200 cestas básicas, 200 kits de limpeza e 70 fardos de água mineral. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), a previsão para o rio atingir a cota de segurança (14m) é na próxima segunda-feira, 11. O manancial baixou 34 centímetros nas últimas 24 horas, estando com 15,01 metros na manhã deste sábado, dia 9.

As doações enviadas pelo Programa Juntos pelo Acre foram entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social de Sena Madureira e de acordo o titular da pasta, Daniel Herculano Filho, serão destinadas para famílias em abrigos que foram cadastradas. “Toda doação é registrada e destinada para famílias cadastradas durante a alagação, com registro dos nomes, endereço e fotos”, disse Herculano.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, enviado pelo Palácio Rio Branco para acompanhar a situação emergencial na região do Iaco, lembrou que os donativos enviados pelo governo vão se somar à campanha humanitária feita com ajuda de entidades governamentais e não governamentais do município. Até a última sexta-feira, a Associação Comercial de Sena Madureira contabilizou a doação de 130 cestas básicas e 50 fardos de água mineral.

“Toda ajuda é bem-vinda neste momento em que as famílias retornarão para suas casas. O município vem cumprindo com muita competência o seu papel e o governo do Acre, a sociedade civil organizada se juntam nessa força-tarefa para tentar amenizar o sofrimento de milhares de pessoas afetadas pelas cheias”, acrescentou Mesquita.

Uma reunião de alinhamento entre as representações do governo do Acre aconteceu na sala da Associação Comercial, para o planejando de estratégias de apoio ao município na operação de retorno das famílias para suas casas. “A ideia é juntar toda a logística possível para apoiar a Prefeitura com barcos, caminhões, caçambas e pessoas voluntárias”, disse o 1º tenente do CBMAC, Gustavo Marinho.

Com apoio da Secretaria de Estado de Educação, mais de 350 famílias continuam abrigadas em quatro escolas e dois ginásios poliesportivos. Ao todo são 12 abrigos oficiais mantidos pela prefeitura. Outra frente de ajuda vem sendo realizada pela Secretaria de Agricultura em parceria com o Fundo Municipal de Assistência e Cidadania tem permitido um incremento a mais na alimentação diária com alimentos saudáveis doados às cozinhas centrais de abastecimento com gestão do município. Desde o início da situação de emergência, mais de meia toneladas de alimentos foram distribuídas por servidores voluntários.

Campanha Humanitária

A sede do Deracre e da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola de Sena Madureira são centrais de arrecadações de cestas básica, kits de limpeza, fraldas e outros donativos.