Davi Friale se defende de supostos ataques após previsões: “vídeos foram editados”

O pesquisador Davi Friale se defendeu na manhã desta quinta-feira, 7, de ataques à sua reputação em razão de supostas previsões não confirmadas sobre o clima e a cheia do rio Acre. Segundo ele, vídeos podem ter sido manipulados por Inteligência Artificial ou terceiros, com interesses escusos.

Friale é um personagem conhecido da população acreana, e é apelidado carinhosamente como ‘O Mago do Tempo’, desenvolvendo um trabalho voluntário de pesquisa sobre o clima em todo o estado através do site otempoaqui.com.br. No entanto, recentemente, um vídeo em que falava sobre a previsão de não haver cheia no rio Acre em 2024 foi, segundo ele, editado, possivelmente com uso de IA.

Nesta manhã, enquanto andava pela Avenida Doutor Pereira Passos, na 6 de Agosto, encontrou a reportagem do ac24horas e manifestou sua indignação. “Nós damos a informação de uma tendência baseada no momento. Naquele momento, a água era pra baixar na quarta-feira, mas aí teve aquela chuva, foram feitas novas projeções. Alguém editou, tiraram partes do que eu falei pra deixar má impressão. Eu tenho todo um trabalho técnico que mostra como acontecem esses trabalhos [de previsão], o vídeo que foi ao ar foi editado, falsificado, é possível que tenham usado Inteligência Artificial”, disse.

Num vídeo publicado em redes sociais no dia 27 de fevereiro, enquanto o rio Acre marcava 16,22m, Friale afirmou que o rio estabilizaria no dia seguinte, e que as águas de Assis Brasil e Brasiléia tinham influência “desprezível” no nível do rio na capital. “A partir de amanhã (28) o rio Acre deve começar a diminuir. Isso porque o riozinho do Rola, que é o principal causador das enchentes aqui, já está diminuindo, assim como o rio Xapuri. Muitos pensam que Assis Brasil e Brasiléia provocam enchentes aqui, e não. Essa água que vem de Assis Brasil e Brasileia é praticamente desprezível em sua contribuição para enchentes na capital. Prova disso é que no ano passado, quando passamos por aquela grande enchente, Assis Brasil e Brasileia sequer ultrapassaram a cota de alerta”, disse Friale. Dois dias depois, o tenente-coronel Cláudio Falcão, da Defesa Civil de Rio Branco, comentou a fala de Friale: “Tenho o maior respeito pelo Friale, mas é claro que há influência. O que pode acontecer é que há chance do rio em Rio Branco chegar a uma cota de transbordamento independente de lá, por causa do Riozinho do Rola. Mas, a partir do momento em que tem todo esse volume de água vindo dessa região, influencia sim”, contrapôs Cláudio Falcão.

Perguntado sobre a quem interessa falsificar informações em seu nome, o pesquisador disse que tem muita gente interessado em mentiras. “Tem muita gente interessada nisso, pegam vídeos antigos. Por exemplo, quando eu anuncio uma leve onda de frio, coloco entre parêntesis ‘não é uma friagem’, aí eles tiram essa observação e ainda botam um vídeo de 2013, quando a temperatura chegou a 7°”, afirmou.

Sobre a questão da cheia do rio Acre, Davi Friale disse que nunca destartou uma alagação. “Eu disse que naquele momento não havia tendência”, explicou.

Veja o vídeo: