“Sou submissa”, assume Mariana Polastreli, mulher de Eduardo Costa

Faltando menos de um mês para completar um ano de casada com Eduardo Costa, Mariana Polastreli causou um alvoroço nas redes sociais, na quarta-feira (6/3), ao se declarar para o marido e afirmar ser submissa a ele.

“Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, eu te admiro, eu sou submissa a você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Você me ensinou muito ao longo desses quase 3 anos. Eu renasci ou me reencontrei, não sei explicar…”, começou.

Em seguida, a influenciadora continuou elogiando o cantor: “Em você encontrei todos os defeitos e qualidades que eu busquei em minha mente durante toda minha vida. Você soube me colocar no espaço onde uma mulher de verdade tem que estar e eu sou completamente apaixonada por tudo que nos tornamos e por tudo que somos um para o outro. Obrigada por ser nosso maior exemplo dentro e fora do nosso lar. Deus esteja sempre nos protegendo e nunca nos desampare. ♥️🙏”.

Nos comentários, Eduardo Costa também se derreteu pela esposa: “Eu te amo, amor. De verdade, de verdade, de verdade. Eu não conhecia o sentimento amor até estar com você. Temos muito o que aprender, mas em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nós vamos caminhar juntos, até o último dia das nossas vidas”, afirmou, antes de completar:

“E eu prometo ser melhor para você a cada dia e, acima de tudo, ser aquilo que você espera que eu seja pra você. Muito obrigado pela oportunidade que você me deu de ter uma família, de ter um lar”, escreveu.

E continuou: “Casa, graças a Deus eu tive. Mas o lar foi você quem me deu. Sei que algumas poucas pessoas que não gostam de ver a felicidade nossa, mas sei que são poucas. A maioria sabe que matamos um leão por dia pra cuidar um do outro. Brigamos, às vezes ficamos de mal, como qualquer outro casal. Mas resolvemos tudo na base da conversa e, acima de tudo, oramos a Deus, o eterno, pra nos dar sabedoria e entendimento pra sermos mais que um casal, sermos amigos, parceiros, companheiros e pais de família”.

No fim, ele agradeceu Mariana Polastreli: “Simplesmente obrigado por tudo. Não sei o que seria de mim se não fosse você. Canto melhor porque você existe. Te amo e conte comigo sempre”.

Alguns seguidores não gostaram do posicionamento da influenciadora: “Tão desnecessária essa palavra submissa”, afirmou uma. “Submissa????? Pegou pesado. Pra quê tanto????? Menos, né!”, disparou outra. “O que o dinheiro não faz, meu Deus”, postou uma terceira. “‘Submissa’, mulher? Não, mulher, deixa disso!!!”, aconselhou mais uma.

Teve também quem apoiasse a declaração: “As feministas pirando que ela fala que é submissa 😂 Um tanto querendo um homem assim pra ser submissa também. Submissa é a mulher sábia. Quando um homem aceita a missão de prover e proteger a família, nada melhor que ser submissa ❤️”, declarou uma. “Eu entendo o ser submissa… Continue a honrar seu esposo. 😍❤️👏👏👏👏👏👏👏”, comentou outra. “Lindos. Que Deus derrame bençãos sobre sua família todos os instantes 🙌🙌”, desejou uma terceira.

O casamento

Eduardo Costa oficializou seu relacionamento com Mariana Polastreli, no dia 4 de abril do ano passado, e celebrou a data compartilhando momentos da união em suas redes sociais.

“Oficialmente casados”, escreveu ele na legenda da publicação. Os noivos apostaram na simplicidade e em uma cerimônia intimista, apenas para os parentes e amigos mais próximos.

No post do casório, os seguidores parabenizaram o casal pelo passo sério no relacionamento. “Parabéns, que Deus dê muitas bençãos para vocês!”, comentou uma pessoa. “Que benção, estou muito feliz por vocês. Deus abençoe”, registrou outra.

O dois estão juntos desde junho de 2021. Em fevereiro, o artista fez uma declaração de amor na internet para a influenciadora: “Eu não acreditava mais no amor, mas você chegou e me mostrou que eu estava errado. Te amo”.