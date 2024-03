Filhote de sucuri é avistado na Gameleira, próximo da régua de medição da Defesa Civil

Uma serpente, aparentemente uma filhote de Sucuri (Eunectes murinus) foi vista próximo à régua de medição da Defesa Civil no rio Acre em Rio Branco, na noite deste domingo, 3.

No vídeo que circula nas redes sociais, a serpente está parcialmente dentro da água do rio (veja o vídeo abaixo). As sucuris são vivíparas, o que significa não botar ovos. Por isso, o filhote de sucuri desenvolve-se dentro do corpo da mãe, de onde sai pronto para a vida.

Uma sucuri pode gerar de 20 a 100 filhotes por gestação. A depender da espécie, a gestação de um filhote de sucuri tem duração de seis meses. No topo da cadeia alimentar, a sucuri atinge a maturidade sexual por volta dos seis anos de idade. E pode viver até os 30 anos. No entanto, muitas morrem antes disso, por volta dos 10 anos, justamente pela ação predatória do ser humano.

A sucuri verde é a maior espécie de serpente do mundo em volume corpóreo. Apesar de não ser a maior em comprimento, ela pode atingir mais de seis metros de comprimento. Atualmente, a píton-reticulada é considerada a maior serpente do mundo em comprimento, podendo atingir sete metros.

É comum que serpentes desçam nos rios em época de cheia, levadas por balseiros.

Lenda da cobra grande da Gameleira:

A repercussão do registro da cobra no Calçadão da Gameleira ganhou ainda mais força nas redes sociais graças a lembrança de uma lenda antiga de uma “cobra grande” que teria o seu ninho há décadas num buraco abaixo da Gameleira.

Leia mais sobre isso aqui: O dia em que a cobra da Gameleira foi vista…

VEJA O VÍDEO: