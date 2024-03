Rio Acre tem segunda maior cheia da história com 17,75 metros na Capital

Durante a madrugada desta segunda-feira, 4, a capital acreana alcançou mais uma marca histórica. Rio Branco vive a segunda maior enchente das últimas décadas. Conforme a medição da Defesa Civil, o nível do Rio Acre às 6 horas desta segunda é de 17,75m, superando a cheia do ano passado, onde o manancial havia alcançado 17,72m.

Ao longo dos últimos dias, a alagação já tinha feito o rio superar as outras três maiores cheias da história: 17,12m no ano de 1988, 17,64m em 2012 e 17,66m no ano de 1997.

O recorde é a cheia de 2015 quando o nível do Rio Acre chegou a 18,40m.

Tendência é continuar subindo em ritmo menor

Conforme ainda a Defesa Civil não há previsão que o rio estabilize nas próximas horas e a tendência é que continue subindo. Cláudio Falcão, coordenador do órgão na capital acreana, explica que todo o volume de água vem do Riozinho do Rola e que o ritmo deve ser menor.

“Infelizmente, ainda não há tendência de estabilização, a Bacia do Rio Acre já não preocupa tanto, o problema é o Riozinho do Rola que está despejando muita água. O que verificamos é que o ritmo de subida está menor e temos a expectativa de que continue em elevação, mas que a cota não alcance os 18 metros”, explica.

Na última atualização, a prefeitura informou que cerca de 3,6 mil pessoas estão nos abrigos públicos, sendo a maioria no Parque de Exposições.