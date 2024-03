Exército vê possível perda de patente e avalia tribunal de honra para generais

Fontes graduadas do Exército afirmaram à CNN que os três generais envolvidos na investigação da existência de uma trama para dar um golpe de estado no país poderão ter contra eles aberto um chamado “tribunal de honra” que ao cabo poderá considerá-los “indignos para o oficialato” e levar à perda de patentes.

Os generais com a situação interna mais complicada são Paulo Sergio Nogueira e Estevão Teophilo, suspeitos de terem participação ativa na força.

Para oficiais da ativa diretamente envolvidos nos debates internos, a tendência é de que eles passem, após uma eventual condenação, por um tribunal de honra. O termo é assim chamado porque não é avaliado se ele cometeu crime ou não, mas se suas condutas o tornam indigno para ser um oficial.

Mesmo estando na reserva, eles podem ser alvo do tribunal. O mecanismo prevê a nomeação de um oficial para conduzir o tribunal e ouvir as razões dos generais para as condutas. No limite, eles podem perder a patente de generais e as prerrogativas que têm na reserva.

Cabe ao comandante do Exército instaurar o tribunal de honra se a pena deles na Justiça comum for inferior a dois anos. Se for superior, cabe ao Ministério Público Militar.

A situação deles piorou após depoimentos recentes, em especial do ex-comandante Freire Gomes.

A CNN procurou Paulo Sergio e Estevam Teophilo mas não obteve retorno.