Em Xapuri, Oca e BB já trabalham para retomar atendimentos

Localizados na região central de Xapuri, nas ruas 17 de novembro e 6 de Agosto, os prédios da Oca e do posto do Banco do Brasil foram inundados pela enchente que atingiu 17,09 metros na cidade. Desde então, os dois importantes serviços estão indisponíveis presencialmente.

No caso da Oca, a gerência local informou que os trabalhos de limpeza e reinstalação de energia e internet estão acontecendo desde o último domingo, 3, e a previsão de retorno do atendimento é para a próxima segunda-feira, 11.

“Aqui na Oca, não houve perda de materiais. Desde domingo estamos limpando a unidade, reinstalando a fiação de energia e internet, e na segunda-feira já estaremos atendendo se Deus permitir, disse a chefe da unidade, Mary Gondim.

O posto do Banco do Brasil já fez a limpeza e realiza a mudança nesta terça-feira. De acordo com a gerente Aricina Aquino, os engenheiros já estão chegando para dar início às reinstalações e há a pretensão de funcionar até a quinta-feira, 7.

“Como as nossas tomadas, a maioria, eram no chão, estão todas cheias de lama, então estamos fazendo outra instalação para a gente ir atendendo provisoriamente. Os caixas eletrônicos chegarão amanhã, mas não temos certeza se conseguiremos instalar de imediato por conta desta situação das tomadas”, informou

Em Xapuri, a enchente deste ano foi a segunda maior da história, atrás apenas da de 2015. Praticamente todo o centro comercial da cidade foi inundado, afetando, além da Oca e do BB, hospital, escolas, Câmara de Vereadores e algumas secretarias municipais, como a de Educação.