Esqueleto de dinossauro gigante de 70 milhões de anos é encontrado quase inteiro

Uma descoberta feita no sul da França revelou um espécime raro — um esqueleto de dinossauro quase completo encontrado conectado desde seu crânio traseiro até sua cauda.

O imenso fóssil veio à luz em maio de 2022, depois que o paleontólogo amador Damien Boschetto, agora com 25 anos, e seu cachorro se depararam com algo incomum enquanto caminhavam em uma floresta em Montouliers, França. Boschetto havia notado uma beira de penhasco que havia desabado recentemente e decidiu dar uma olhada mais de perto, quando avistou um osso exposto saindo do solo, relatou primeiro o veículo de mídia local France Bleu em 13 de fevereiro.

A Associação Cultural Arqueológica e Paleontológica do Museu Cruzy, em colaboração com o Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, identificou o fóssil quase completo de cerca de 10 metros de comprimento como um esqueleto de Titanossauro durante a escavação. Boschetto, que é membro da associação há oito anos, disse à CNN que desenterrar restos de dinossauros é “sempre emocionante e interessante para a pesquisa científica e a compreensão dos ecossistemas daquela época”, mas encontrar os ossos em sua posição anatômica quase original é o que torna essa descoberta extraordinária.

“Do ponto de vista museográfico, isso permitirá apresentar ao público animais quase completos em posições anatômicas, o que é algo ótimo”, Boschetto adicionou por e-mail.

Um grupo de entusiastas da história e arqueologia criou a Associação Cultural Arqueológica e Paleontológica em 1975 para proteger o patrimônio em torno da vila de Cruzy, com vários membros se tornando entusiastas iluminados em paleontologia devido à riqueza de fósseis de dinossauros na região, disse Jean-Marc Veyssières, membro do grupo e um dos preparadores de fósseis desta descoberta. Hoje, a associação é composta por habitantes da região, incluindo alguns cientistas e estudantes.

“A coisa mais excitante foi perceber que tínhamos pelo menos um animal anatomicamente conectado e que era um titanossauro, um dinossauro de pescoço longo”, disse Veyssières por e-mail. “(Boschetto) é um entusiasta esclarecido e curioso sobre a natureza, ele passa muito tempo explorando a região em busca de novas áreas. … Ele se tornou um especialista na fauna do Cretáceo Tardio de nossa região.”

A associação vem escavando o local, que Boschetto referiu como um leito de ossos, um termo usado por paleontólogos para descrever uma área densa de ossos de animais e outros restos fossilizados, nos últimos dois anos. E a descoberta recém-anunciada não foi a primeira de Boschetto.

O esqueleto de Titanossauro, recentemente revelado e cerca de 70% completo, foi recuperado durante a escavação juntamente com vários fósseis de diferentes dinossauros e outros vertebrados, incluindo alguns em conexão anatômica e quase completos. Outros restos identificados incluíam os de um Rhabdodon — um herbívoro, ou comedor de plantas, como o Titanossauro — e fragmentos de esqueletos de carnívoros como Terópodes e crocodilos, de acordo com Boschetto.

O esqueleto de Titanossauro reside atualmente no laboratório do Museu Cruzy, onde será estudado mais detalhadamente, disse Veyssières.

Titanossauro quase intacto

Pesquisadores estimaram a idade do fóssil recém-descoberto em cerca de 70 a 72 milhões de anos, mas os Titanossauros percorreram o mundo em quatro patas desde o final da Época Jurássica até o final do Período Cretáceo, aproximadamente de 163,5 milhões a 66 milhões de anos atrás. Os Titanossauros pertencem a um grupo maior de dinossauros conhecidos como sauropodes, uma família de herbívoros de pescoço longo que foram alguns dos maiores dinossauros de sua época, de acordo com a Britannica.

Restos de fósseis de Titanossauro são amplamente desenterrados na Europa, mas poucos são descobertos em conexão anatômica, disse Boschetto. Encontrar um esqueleto neste estado conectado sugere que o corpo foi enterrado antes de ter completamente se decomposto, deixando “alguns tecidos conectando os ossos uns aos outros”, disse Matthew Carrano, geólogo pesquisador e curador de Dinossauros no Museu Nacional de História Natural da Instituição Smithsonian.

A completude do espécime “tornará mais fácil determinar se é uma nova espécie ou um novo espécime de uma espécie já conhecida”, disse Carrano por e-mail. “Levará tempo para aprender todos os detalhes sobre este novo espécime, mas tenho certeza de que fornecerá informações importantes sobre este grupo de dinossauros.”

A região em que Boschetto descobriu o espécime é conhecida por ser rica em fósseis de dinossauros e outras espécies vivendo ao mesmo tempo e está “construindo uma das maiores coleções de dinossauros do Cretáceo Superior na França”, disse ele. A associação não divulgou a descoberta até que a escavação estivesse completa para proteger o sítio arqueológico, acrescentou.

A associação planeja continuar a pesquisa sobre os fósseis e a buscar mais na área, e os membros do grupo esperam obter os fundos para ”

criar um museu em grande escala que possa abrigar e apresentar essas coleções”, disse Boschetto.