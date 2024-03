Endrick marca e Brasil vence Inglaterra na estreia de Dorival Jr.

O Brasil venceu Inglaterra por 1 a 0 neste sábado (23) em jogo amistoso. No estádio de Wembley, em Londres, Endrick entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória brasileira.

O jogo marcou a estreia do técnico Dorival Jr. no comando da Amarelinha. Dorival assumiu o cargo em janeiro deste ano substituindo Fernando Diniz. A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (26) em amistoso contra a Espanha.

Início de jogo “lá e cá”

O jogo começou muito movimentado para os dois lados. Logo aos dois minutos, Foden cobrou falta perigosa para a Inglaterra, a bola passou muito perto do gol de Bento, mas foi para fora.

Em seguida, a Seleção Brasileira criou diversas chances com Rodrygo e Vinícius Jr. A principal aconteceu aos 11 minutos, quando Paquetá lançou Vini Jr., que ficou sozinho de cara para o gol, mas acabou chutando fraco para Walker afastar.

A Inglaterra respondeu com Gallagher também deixando Watkins sozinho, mas o atacante do Aston Villa chutou muito forte por cima do gol.

Inglaterra melhor

A Seleção Inglesa dominou as ações na segunda metade do primeiro tempo. A Seleção Brasileira apelou para as faltas, além de ceder escanteios em sequência.

Apesar do domínio inglês, a chance mais clara de gol foi brasileira. Bruno Guimarães pegou mal depois de cruzamento de Rodrygo, mas a bola sobrou para Vinícius Jr. O craque do Real Madrid rolou para Paquetá, livre no meio da área, que mandou uma bomba na trave.

Bento foi acionado em chute de Gordon, que recebeu na esquerda, cortou para o meio e chutou colocado. O goleiro estreante fez boa defesa, espalmando a bola.

Segundo tempo

A segunda etapa do jogo começou como terminou a primeira: com domínio inglês. Logo aos quatro minutos, Bento fez grande defesa em finalização de Gordon.

Apesar de criar mais, a Inglaterra não conseguiu levar tanto perigo ao gol brasileiro. Aos 17, Bruno Guimarães aproveitou uma bola mal afastada pela defesa para dar um lindo passe de trivela para Paquetá, que bateu de primeira. A bola passou muito perto do gol de Pickford, mas foi para fora.

Ficou na bronca

Aos 24 minutos, Gallagher recebeu passe na área e caiu pedindo pênalti depois de dividida com Beraldo. A arbitragem mandou seguir.

As mudanças de Dorival

As primeiras mudanças do estreante Dorival Jr. aconteceram no meio do segundo tempo. Aos 24 minutos, o técnico substituiu Paquetá por Andreas Pereira e Rodrygo por Endrick. Não foi dessa vez que o futuro trio do Real Madrid jogou junto. Depois, aos 32, Raphinha saiu para entrada de Savinho e Bruno Guimarães deu lugar a Douglas Luiz.

Surtiu efeito

E a mexida de Dorival deu resultado. Aos 34 minutos, Andreas Pereira aproveitou falha da defesa da Inglaterra e lançou Vinícius Jr., que ficou sozinho de cara para o gol. O craque do Real Madrid chutou em cima de Pickford e, no rebote, Endrick balançou as redes.

Os ingleses reclamaram com o árbitro sobre a posição de Vinícius Jr. no início da jogada, mas a partida contava com VAR, que validou o gol.

Próximos jogos

A Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira, dia 26 de março, quando enfrenta a Espanha também em jogo amistoso. A partida será no no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

A Inglaterra também joga na próxima terça-feira (26). Os ingleses enfrentam a Bélgica em amistoso.