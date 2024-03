Bolsonaro visita lanchonete em Senador Guiomard e recusa amendoim: “preciso disso não, pô”

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve na Lanchonete do Japonês, em Senador Guiomard, na tarde deste sábado, 23. No local, fez fotos com apoiadores, tomou um guaraná da região, mas recusou o tradicional amendoim.

Bem-humorado, Bolsonaro foi simpático com as pessoas que lotaram o estabelecimento pedindo fotos e vídeos. O secretaria da Casa Civil da Prefeitura de Rio Branco, Valtim José, tentou presentear o ex-presidente com um saco de amendoins. “Não preciso disso aqui não, pô”, disse Bolsonaro, em tom de humor, se referindo a crença popular de que o fruto seco tem efeitos afrodisíacos.

Não existem estudos robustos que investigaram o consumo de amendoim e a potência sexual. Mas o alto teor de zinco, vitamina E arginina poderia contribuir para a saúde sexual de pessoas que têm problemas de circulação sanguínea ou alguma deficiência nutricional desses nutrientes, diz a nutricionista Vanderli Marchiori, que é integrante da Sban (Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição).

Ainda em Senador Guiomard, Bolsonaro deve visitar obras oriundas de recursos do senador Márcio Bittar (UNIÃO), de quando o parlamentar foi relator do orçamento.

Com informações de Viva Bem (UOL).