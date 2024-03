Empresa acreana cria chocolate com farinha de Cruzeiro do Sul: ‘O Acre existe’

O primeiro produto do Acre a receber o selo da Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) é uma das paixões do acreano: a farinha de Cruzeiro do Sul. Mas, se o acreano já ama uma farinha no prato, imagina ela com chocolate. Essa está sendo a aposta da empresa acreana Além do Cacau, que lança, nesta terça-feira, 12, o chocolate “O Acre Existe”, que une cacau e farinha no mesmo produto.

“É uma barra de chocolate que traz uma junção de Floresta Amazônica, por meio da farinha de Cruzeiro do Sul do Acre, com a Mata Atlântica, representado pelo cacau da Bahia. E o mais importante, não é qualquer farinha e nem qualquer cacau, estes são criteriosamente selecionados para manter um padrão de alta qualidade no chocolate”, explica Leandro Brasil, proprietário da empresa.

A novidade também fortalece a cadeia produtiva da farinha no Vale do Juruá, uma vez que a compra é feita diretamente com produtores de Cruzeiro do Sul. Foi a Secretaria de Agricultura (Seagri), que indicou a produtora que podia fornecer a matéria-prima para o chocolate.

“Existem pessoas sérias dentro do governo que buscam alternativas para melhorar o empreendedorismo no nosso estado. Não podemos jamais esquecer que o Estado necessita da iniciativa privada e a iniciativa privada também necessita do Estado, e essa é uma parceria que precisa ser fortalecida e incentivada todos os dias”, destacou.

Expansão da marca

O lançamento deve ser feito na terça-feira, 12, no Museu dos Povos Acreanos. A ideia de unir cacau e farinha partiu da mulher de Brasil.

“Ela observou que no mundo dos chocolates artesanais de alta qualidade (bean to bar), existem várias combinações do chocolate com algo, por exemplo, chocolate com mel, chocolate com jaca, chocolate com café, chocolate com castanha. Aí pensamos, que tal chocolate com farinha lá de Cruzeiro do Sul. Como bons acreanos, colocamos a ideia em prática e fomos atrás de uma chocolate maker em São Paulo, a Gi, que foi fundamental neste processo de desenvolvimento do chocolate o Acre Existe”, relembra.

“Futuramente, o empresário pretende expandir mais a marca acreana, abrindo, inclusive, uma loja no Paraná. “Na nova unidade que está prevista para inaugurar dia 5 de abril, a Além do Cacau Foz do Iguaçu será uma homenagem ao Acre e a Amazônia, projeto arquitetônico desenvolvido pela Casa Klaus aqui do Acre. E teremos novos produtos, estamos já desenvolvendo. Queremos aumentar o número de lojas, ser um orgulho para nosso estado e país. Valorizando as pessoas e buscando sempre oferecer uma experiência inesquecível com chocolates e a natureza, pois só existe chocolate porque existe cacau, e este é de origem amazônica”, planeja.

O titular da Secretaria de Agricultura, José Luiz Tchê, destacou a importância de o Estado estar de mãos dadas com a iniciativa privada. Segundo ele, a iniciativa valoriza ainda mais o produto acreano.

Cadeia produtiva

“O governo do Estado, por meio da Seagri e Funtac, especialmente, está apoiando e incentivando a bioeconomia no Juruá. A Seagri oferece assistência técnica especializada na produção de culturas biosustentáveis (cacau, açaí e pupunha), com orientação de SAF’s [sistemas agroflorestais]. A Funtac, por meio do edital REM, oportunizou a participação de duas comunidades de Cruzeiro do Sul a construírem uma micro indústria de chocolate e aumentarem e replicarem o plantio de cacau seminal nativo”, pontua.

O secretário reforçou que esse lançamento é muito importante para a economia do Estado ao mesmo tempo em que fortalece a cultura acreana.

“Essa barra de chocolate traz um ingrediente muito especial, que é a farinha de mandioca, a famosa farinha de Cruzeiro do Sul. A mandioca está intimamente conectada com a história dos amazônidas, desde os povos originários até os dias de hoje. Ela é a base alimentar de muita gente até hoje, além de estar na mesa dos acreanos diariamente. O chocolate “O Acre Existe” é produto da Floresta Amazônica.”