Em agenda com Lula e Macron, Jorge Viana comemora estreitamento de relação entre França e Brasil

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – APEX Brasil, Jorge Viana, participou nesta terça-feira (27) de um encontro entre os presidentes Lula e Emmanuel Macron (França), que sagrou o líder indígena e ativista Raoni Metuktire como portador da Medalha da Legião de Honra francesa.

O evento ocorrido na Ilha do Combú, em Belém (PA), discutia o projeto de construção da Ferrogrão, ferrovia que pode se transformar em uma das mais importantes rotas de escoamento do agronegócio brasileiro. Foi o primeiro evento de uma agenda de três dias do presidente francês em conjunto com Lula.

O cacique Raoni Metuktire, líder do povo caiapó, foi condecorado pelo presidente da França com a maior honraria concedida pelo país a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global. Trata-se do Grau de Cavaleiro, o 1º da Legião de Honra, instituída em 1802 por Napoleão Bonaparte.

Numa publicação em uma rede social, Jorge Viana, que também foi agraciado com a mesma medalha em 2009 na França, parabenizou Raoni pelo reconhecimento e comemorou o estreitamento dos laços políticos e comerciais entre França e Brasil. “Chamaram de um casamento novo, mas o clima é esse mesmo!”, afirmou.

