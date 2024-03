Dupla exige coletes à prova de balas e presença de pastor na casa de refém em Cruzeiro do Sul

Além dos policiais, equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros entraram pela madrugada na frente da casa onde uma tentativa de assalto com reféns se prolongou por mais de sete horas em Cruzeiro do Sul.

Os criminosos entraram na residência do gerente de supermercado, Raimundo Nonato, no bairro Formoso, por volta das 14 horas e até quase 23 horas dessa terça-feira, permaneciam no local sem se entregar ou liberar a vítima. A filha do refém, que é médica, conseguiu sair do imóvel durante a tarde.

Houve o pedido e a entrada de coletes à prova de balas no local, mas em seguida a movimentação diminuiu. Não houve tiros. Há informações de que, além da mãe de um dos criminosos, eles também quiseram na residência a presença de um pastor evangélico conhecido pelo apelido de “Fanta”.

Um dos criminosos é o foragido Fernando Soares, que fugiu da Unidade Penitenciária Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, no dia 9 de novembro do ano passado. Ele foi preso por cometer assaltos no município.

Estiveram no local homens da Polícia Militar e do Comando Especial de Fronteira – Gefron, da Secretaria de Segurança Pública do Acre- Sejusp.