Um dos criminosos que fazem gerente refém fugiu do presídio há 4 meses

O foragido Fernando Soares, que fugiu da Unidade Penitenciária Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Su, no dia 9 de novembro do ano passado, é um dos que fazem um gerente de supermercado refém na casa da vítima, desde o início da tarde desta terça-feira, 5. Fernando está com um comparsa.

No dia 9 de novembro de 2023, ele conseguiu sair da cela depois de cavar um buraco na laje da ala de segurança do bloco 2, onde alcançou a área externa do pavilhão. Em seguida, o detento pulou o alambrado, que cerca o perímetro da unidade, e alcançou a região de mata próxima. Ele havia sido preso acusado de realizar assaltos.

Fernando e outro homem invadiram a casa de Raimundo Nonato, o Dim, por volta das 14 horas desta terça. Às 19h40 teve início uma movimentação na casa e as informações são de os suspeitos pediram 5 coletes à prova de balas para levar para dentro da casa.

Então à frente das negociações o Subcomandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Emílio, e o comandante da Pm de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.