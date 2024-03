Diocese de Rio Branco divulga horários, locais e datas de eventos da Semana Santa

A Diocese de Rio Branco divulgou seu calendário de atividades para a Semana Santa, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, centro da capital.

Nesta quarta-feira (27), das 15h às 18h, a catedral funciona com as confissões. A partir das 19h, a Missa Crismal, com bênçãos dos óleos do Crisma, do Batisma e dos Enfermos.

Na quinta-feira (28), das 8h às 11:30h e das 14:30 às 17h, a Catedral abre para confissões. A partir das 19h, acontece a Celebração da Ceia do Senhor – Lava pés.

Na sexta-feira (29), às 15h, há a Celebração da Paixão do Senhor. A partir das 17h, tem saída a Procissão Cristo Morto, que finda na apresentação teatral da Paixão de Cristo, em frente ao Palácio do Governo.

No domingo (31), a partir das 3:30h, católicos se concentram na Catedral Nossa Senhora de Nazaré e saem às 4h em procissão para a Concha Acústica, no Parque da Maternidade, onde às 5h acontece a Celebração do Alvorecer. A Santa Missa no domingo pascal ocorre em quatro horários, às 6h, 8h, 17h, e 19h.