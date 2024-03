4ª Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul tem expectativa de comercialização de 7 toneladas de pescado

Teve início nesta quarta, 27, a 4ª Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul, no Mercado do Agricultor, próximo à Rodoviária do município. A expectativa é de venda de 7 toneladas de pescado na Feira, organizada pela Prefeitura e que prossegue até sábado, 30.

Cerca de 70% do pescado é de piscicultura e 30% do Rio Juruá. Diversas espécies estão sendo comercializadas na feira, como pirapitinga, tambaqui, matrinxã e curimatã. O quilo varia de R$ 22 a R$ 25.

Francisco Valdecir, presidente da Associação dos Vendedores de Peixe do Mercado, destacou a importância do evento para a comunidade. ” Essa feira é essencial para desafogar o centro da cidade onde não temos espaço e estacionamento suficientes para acomodar todos os vendedores e clientes. Por isso, essa parceria com a prefeitura, sindicato, colônia de pescadores e outros setores é fundamental para melhorar o atendimento à população”, pontua.

A dona de casa Rosa Silveira vai levar para casa, tambaqui e piau. ” Estou levando para fazer cozido e assado na quinta e sexta-feira santa”, conta.

No local é possível comprar pescado Já tratado, sem espinhas e até, já preparado, pronto para o consumo.

“Pelo quarto ano consecutivo nós estamos conseguindo realizar essa feira do peixe na Semana Santa e a tendência é que essa possa ser a maior ,batendo recorde de público e também de vendas. Tudo é pensando nos produtores e pescadores e nas famílias que querem celebrar a Sexta-Feira Santa com o tradicional pescado de qualidade ”, citou o prefeito Zequinha Lima, na abertura da Feira do Peixe de Cruzeiro do Sul.