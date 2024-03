Diego Alemão e Kleber Bambam vão se enfrentar no ringue? Advogado responde

A confusão generalizada entre Diego Alemão e Kleber Bambam nos bastidores da Band, durante o Programa do João, segue dando o que falar. Agora, o campeão do BBB7 recebeu “carta-branca” de seu advogado para resolver as diferenças com o vencedor do BBB1 da forma que achar melhor — inclusive no ringue.

Durante o Programa do João, onde Bambam esteve para comentar sobre a luta contra Acelino Popó, Alemão apareceu de surpresa e teceu provocações contra o ex-reality. Irritado, Kleber invadiu o switcher e quebrou equipamentos do canal, além de levar o cartão de memória que gravou a briga.

Ao jornal O Globo, o advogado de Alemão, Jeffrey Chiquini, deixou claro que seu cliente pode resolver o problema com Bambam da forma que bem entender, já que o campeão do BBB1 alegou que “iria arrancar a cabeça de Alemão”.

“Bambam falou que iria arrancar a cabeça de Alemão. Por isso, houve o desafio para a luta. Já dei carta-branca para o Alemão subir no ringue e botar o Bambam para baixo. Mas o Bambam está correndo agora”, garantiu Chiquini.



Confusão generalizada

O canal Descontrole Remoto, do YouTube, divulgou o vídeo de parte da briga. Na gravação, enquanto Kleber Bambam indagava o motivo de ter que olhar para Diego Alemão, o vencedor do BBB7 continuava o provocando e João Silva, filho de Faustão, apenas observava a interação dos dois.

“Você é um bundão, um banana que foi espancado. Você é um otário, babacão”, disse o empresário. Em seguida, o filho de Faustão tentou intervir, afirmando que eles precisavam ter aquela conversa depois e então Bambam afirmou que ela não aconteceria.

“Ele vendeu melancia e está entregando limão. Todo mundo viu. Você deixou todo mundo muito indignado, sabe por quê? Você teve a chance de lutar com o cara, você fez todo mundo acreditar, eu acreditei. E chegou a hora… você não lutou”, debochou o vencedor do BBB 7. “Por isso que eu sou o rei do Marketing”, rebateu Bambam.

Veja: