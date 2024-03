Di María é ameaçado por narcotraficantes da Argentina: “Mataremos um familiar”

Ídolo da Seleção Argentina, o meia-atacante Ángel Di María foi alvo de ameaça na madrugada da última segunda-feira (25). A Polícia de Santa Fe investiga um cartaz deixado na frente de um condomínio fechado em Funes, cidade vizinha a Rosario, onde o jogador costuma ficar quando está no país.

“Diga ao seu filho Ángel que não volte mais para Rosario porque mataremos um familiar seu. Nem Pullaro poderá te salvar”, dizia a mensagem — Maximiliano Pullaro é o governador da província de Santa Fe.

O cartaz foi arremessado de dentro de um carro cinza que circulou o condomínio de maneira suspeita, segundo a Polícia de Investigações. O episódio ocorreu por volta de 2h30 da manhã.

Além da ameaça a Di María e seus familiares, outra mensagem ameaçadora foi distribuída na cidade de Rosario nesta segunda-feira. Um motorista de ônibus encontrou uma mensagem no galpão da empresa Movi, que dizia: “Hoje, um a menos com a máfia da zona oeste”.

Desde que Ángel Di María deixou a Juventus, em 2023, discute-se na imprensa argentina um possível retorno do jogador de 36 anos ao Rosario Central, clube que o revelou. O próprio Di María, hoje no Benfica, já manifestou seu desejo de vestir a camisa do time novamente.

Ameaças a Lionel Messi em Rosario

Há um ano, a família de outro filho ilustre de Rosario sofreu ameaças. Um supermercado da rede Único, que pertence à família da esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, foi atacado a tiros na zona oeste da cidade, que tem convivido nos últimos anos com uma guerra pelo controle do tráfico.

Na porta do mercado, foi colocado um cartaz com uma mensagem ao capitão da seleção, campeão mundial no Catar.

“Messi, estamos esperando por você. Javkin também é narco, não vai cuidar de você”, dizia o cartaz, com uma referência a Pablo Javkin, prefeito de Rosario.