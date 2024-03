Detran vai concentrar todos os atendimentos no prédio da antiga FAAO/U:VERSE

A partir do dia 1º de abril, quem precisa de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), vai ter todos os serviços concentrados em um único lugar.

É que a autarquia, passa funcionar no prédio da antiga Firb/Faao, que também se chamou U:Verse, localizada na Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

Conforme a presidente do Detran, Taynara Martins, concentrar os serviços em um mesmo lugar vai facilitar a vida do cidadão. Um dos problemas resolvidos será a quantidade de estacionamentos, o que era um fator negativo no ainda atual endereço na Avenida Ceará.

“Com certeza, iremos conseguir atender à população com mais qualidade. No novo prédio, vamos ter desde o atendimento médico, psicotécnico e tudo que o cidadão precisar. Oferecer um serviço com mais comodidade é uma obrigação nossa e estamos muito felizes com mais um avanço”, afirma.

O prédio que tem um espaço mais amplo está passando pelos últimos ajustes até a mudança. A novidade fica por conta do estacionamento que deverá ser liberado para quem for utilizar os serviços do Detran como; transferência de veículo e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).