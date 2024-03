Criminosos em motocicleta executam homem a tiros no bairro Recanto dos Buritis

Por Davi Sahid

Júnior Martins Barroso, de 44 anos, foi executado a tiros em via pública na manhã desta quinta-feira, 21, no cruzamento das Ruas Rosa com a Nova Três, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Júnior estava trafegando em uma bicicleta quando dois criminosos não identificados se aproximaram em uma motocicleta, o passageiro desceu e em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção da vítima que foi atingida com sete projeteis no peito. Mesmo ferido Júnior ainda correu na tentativa de escapar do ataque, mas caiu sangrando em cima de uma calçada.

Funcionários de uma unidade de saúde escutaram os tiros e quando se aproximaram encontraram Júnior em parada cardiorrespiratória e iniciaram os procedimentos de massagens cardíacas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, Júnior já se encontrava morto.

A área foi isolada pelo Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares colheram as características dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, porém, eles não foram encontrados.

O corpo de Júnior foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).