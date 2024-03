Crânio de boto gigante de 16 milhões de anos é descoberto na Amazônia; veja imagens

Imagine um golfinho. Agora imagine um que tenha o dobro do tamanho de uma pessoa.

Há cerca de 16 milhões de anos, um boto gigante navegou pelas profundezas do seu domínio aquático. Mas, ao contrário da maioria dos golfinhos modernos, a sua casa não era o oceano; vivia em um lago de água doce na Amazônia peruana.

Embora existam espécies vivas de golfinhos de água doce na Amazônia hoje, eles não são parentes próximos daquele antigo cetáceo.

Seus parentes vivos mais próximos são os golfinhos que vivem a mais de 10 mil quilômetros de distância, no sul da Ásia, de acordo com pesquisadores que descreveram recentemente o mamífero extinto até então desconhecido.

A análise do crânio do antigo golfinho recém-identificado disse aos paleontólogos que seu corpo teria medido pelo menos 3,5 metros de comprimento – tornando-o cerca de 20% a 25% maior que os golfinhos de rio modernos e o maior golfinho de água doce conhecido.

Mas o crânio, que media cerca de 70 centímetros de comprimento, estava incompleto, então o antigo golfinho pode ter sido ainda maior do que isso, relataram os cientistas em na revista Science Advances, publicada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência.

O que torna a descoberta ainda mais excepcional é a visão que oferece sobre a história evolutiva dos golfinhos de água doce, uma vez que estas criaturas são extremamente raras no registo fóssil, escreveram os autores do estudo.

Isto ocorre porque tende a haver menos golfinhos individuais em ecossistemas de água doce, e as fortes correntes de água normalmente impedem que os fósseis se preservem bem.

Eles chamaram a espécie recém-descoberta de Pebanista yacuruna; o gênero faz referência à Formação Pebas, no Peru, onde o fóssil foi encontrado, e “yacuruna” é um termo para povos aquáticos míticos da lenda local, na língua indígena Kichua.

“Acho que esta é uma descoberta notável, especialmente considerando que a América do Sul tem uma espécie de golfinho fluvial que pertence a um grupo completamente diferente de odontocetos (baleias dentadas)”, disse Jorge Velez-Juarbe, curador associado de mamíferos marinhos do Natural Museu de História do Condado de Los Angeles, por e-mail.

“[Isso] também me faz pensar quantos outros registros de golfinhos fluviais extintos estão aguardando para serem descobertos”, disse Velez-Juarbe, que não esteve envolvido na pesquisa, à CNN.

“Todo mundo surtou”

Os golfinhos de água doce modernos são conhecidos por seus narizes altamente alongados, em comparação com os focinhos mais grossos dos golfinhos marinhos.

Há o boto-do-rio-do-sul-asiático (gênero Platanista) e o boto-do-rio-amazônico (gênero Inia), também conhecido como boto-rosa, e os dois grupos incluem diversas espécies e subespécies.

O golfinho do rio Yangtze da China (Lipotes vexillifer) representa um terceiro gênero, mas a espécie não é vista na natureza há 40 anos e pode estar extinta, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Na verdade, todas as espécies existentes de golfinhos fluviais estão ameaçadas ou criticamente ameaçadas, afirma a IUCN.

Os pesquisadores descobriram o fóssil do golfinho amazônico em 2018, perto do rio Napo, em Loreto, no Peru.

O principal autor do estudo, Aldo Benites-Palomino, doutorando no Departamento de Paleontologia da Universidade de Zurique, parou para examinar alguns fragmentos rochosos de aparência estranha no solo, disse ele à CNN.

Ao mesmo tempo, o coautor do estudo John J. Flynn, curador de fósseis de mamíferos do Museu Americano de História Natural na cidade de Nova York, apontou o que parecia ser um crânio projetando-se de um aterro.

“Eu disse: ‘Ei, John, isso se conecta com esta peça que tenho em mãos?’”, lembrou Benites-Palomino. O que ele segurava era a ponta arredondada de um nariz do crânio incrustado.

Enquanto limpavam o suficiente para ver o formato das cavidades dentárias, Benites-Palomino percebeu que estavam olhando para algo incomum.

“Começamos a gritar: ‘É um boto! É um boto!’”, Disse Benites-Palomino.

A princípio, eles pensaram que seria um antigo parente dos modernos botos dos rios amazônicos.

Mas uma limpeza mais aprofundada revelou que o tamanho e a forma da órbita ocular se assemelhavam aos dos golfinhos fluviais do sul da Ásia, que têm olhos muito mais pequenos do que os dos seus primos sul-americanos.

“Foi um momento em que todos surtaram, porque não era um golfinho do rio Amazonas”, disse Benites-Palomino. Isto disse aos cientistas que dois tipos de golfinhos se deslocaram de forma independente e em momentos diferentes para o interior da região.

Desenterrando a diversidade dos golfinhos

Os platanistóides – o grupo que inclui P. yacuruna e os modernos golfinhos fluviais do Sul da Ásia – eram comuns há cerca de 20 milhões de anos. Os ancestrais dos modernos golfinhos amazônicos eram comuns nos oceanos há cerca de 10 a 6 milhões de anos, disse Benites-Palomino.

Como ambos os grupos de cetáceos eram tão diversos, algumas espécies provavelmente aventuraram-se em ecossistemas fluviais e lacustres, em busca de menos competição por alimento.

Este ambiente de água doce da Amazônia era rico em nutrientes e repleto de vida, lar de crocodilianos, tartarugas e peixes, bem como de mamíferos como preguiças, roedores, ungulados e primatas.

“No geral, nestes ecossistemas os ‘golfinhos de rio’ podem ser considerados predadores de ponta”, disse Velez-Juarbe.

P. yacuruna esteve entre a primeira leva de golfinhos a testar as águas dos rios e lagos amazônicos; a falta de predadores em seu novo lar poderia explicar como a espécie evoluiu para se tornar tão grande, segundo o estudo.

Mas mudanças ambientais como a seca podem ter posteriormente condenado o P. yacuruna e levado-o à extinção, abrindo o habitat de água doce aos ancestrais dos botos cor-de-rosa existentes.

“Agora sabemos que esta espécie viveu lá no passado, mas a Amazônia também é importante para a nossa Inia geoffrensis existente”, disse Benites-Palomino. “[A descoberta] destaca que este é um ambiente tremendamente importante para a evolução dos cetáceos de água doce.”

O desaparecimento de P. yacuruna é um lembrete sombrio de que este importante ambiente é facilmente perturbado. Hoje, os botos modernos da Amazônia enfrentam um futuro incerto, principalmente devido à poluição por mercúrio proveniente da mineração de ouro que invade a cadeia alimentar, de acordo com o World Wildlife Fund.

O fóssil recém-descoberto sugere a fragilidade dos ecossistemas de água doce e a vulnerabilidade dos seus habitantes – passados ​​e presentes – às mudanças ambientais, sejam essas mudanças naturais ou provocadas pelo homem, acrescentou Velez-Juarbe.

“Pebanista acrescenta outra camada à intrincada história evolutiva dos cetáceos e particularmente dos ‘golfinhos de rio’, as poucas espécies que sobrevivem até aos dias de hoje são apenas os últimos remanescentes de grupos que outrora foram mais diversos.”