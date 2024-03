Conheça aplicativo que preenche a declaração do IR da bolsa automaticamente

Preencher a declaração do Imposto de Renda costuma ser uma tarefa pouco popular, por conta do excesso de informações. Quem possui investimentos na bolsa de valores, a B3, tem uma dose extra de burocracia, uma vez que o contribuinte precisa calcular e preencher tudo à mão. Por isso, o aplicativo Grana, que realiza a tarefa de forma automática, ganha popularidade entre os investidores.

O app gera um arquivo a partir de dados extraídos diretamente do sistema da B3 e o contribuinte só precisa importar o documento no programa oficial do IRPF 2024. Ao fazer a importação, as informações sobre o imposto dos investimentos na bolsa são preenchidas automaticamente e de forma segura no programa da declaração.

O sistema do Grana foi homologado pela própria B3, que hoje indica o app em seu site como solução para o IR dos investimentos. A parceria com a instituição vai além da indicação: a B3 investiu no app recentemente, reforçando a confiança no produto.

O Grana é utilizado por grandes nomes da educação financeira do país, como Gustavo Cerbasi e Professor Mira. Durante uma live no Instagram, Cerbasi afirmou que utiliza o app “porque considero o mais fácil de usar, o mais leve e o mais intuitivo”.

Já o Professor Mira, analista de investimentos CNPI com mais de 10 mil alunos, frequentemente indica o Grana nas suas redes sociais. Mira é sócio da MePoupe! e mentor da Nathalia Arcuri, influenciadora de finanças pessoais com mais de 7 milhões de seguidores no Youtube.

O app permite que seu uso seja feito por investidores de todos os portes. André Luiz Valverde, servidor público da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, investe na B3 há seis anos. Há três anos ele conheceu o Grana e relata que, desde então, ficou muito mais fácil e seguro fazer a declaração.

“O app envia um relatório de apoio com tudo mastigado e bem simples. Ele mapeia minhas operações com ações, com fundos de investimento imobiliário, os dividendos recebidos, os juros sobre o capital próprio, enfim, todos os pagamentos realizados. Facilita muito, é uma mão na roda esse relatório de apoio à declaração”, afirma. “É uma ferramenta completamente indispensável para quem quer gerir a carteira de maneira saudável, eficiente e, claro, quer pagar o imposto direitinho”, completa.

Nota alta e busca por oportunidades de abater o imposto

A praticidade do Grana faz com que a ferramenta seja a calculadora de IR dos investimentos na bolsa com a maior nota nas lojas de aplicativos App Store e Play Store. Além disso, ele é o único produto que possui um otimizador de IR, ou seja, uma ferramenta que monitora ativamente oportunidades de o usuário pagar menos imposto de renda sobre os seus investimentos na bolsa, utilizando o limite legal de isenção. Quando o usuário tem IR a pagar, o Grana informa quais operações ele precisa fazer para reduzir o IR sem alterar a composição da carteira.

Com o app, é possível automatizar as três etapas do IR dos investimentos na bolsa: o cálculo, o pagamento e a declaração. Além do relatório com as informações sincronizadas com as da B3 que calcula o IR dos investimentos em ações, fundos de investimento imobiliário (FIIs), ETFs, BDRs, opções e mercado futuro (mini dólar e mini índice), o app emite o DARF automaticamente e o usuário paga o IR da bolsa pelo próprio app (via Pix ou cartão de crédito). Tudo é feito com simplicidade, em segundos, como se o investidor estivesse pedindo um delivery.

O Grana está com um cupom de 10% de desconto até o dia 31 de março na compra do plano que inclui a declaração automática e o otimizador de IR. Basta baixar o app, escolher o plano Mais Grana e inserir o código GR10 na hora de fazer o pagamento.

Por InfoMoney