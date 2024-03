Corpo de vítima do acidente aéreo ainda não tem data para chegar ao Acre

O translado do corpo de Suanne Camelo, 30 anos, que faleceu na quarta-feira, 27, em Manaus, capital do Amazonas, ainda não possui uma data definida para chegar ao estado do Acre.

Segundo a irmã da vítima, Hemily Lostanaud, o corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) da capital amazonense. Posteriormente, ele será levado à funerária, e em seguida, translado à cidade de Rio Branco.

A família ainda não definiu o local do velório e sepultamento.

A empresária, uma das vítimas resgatadas em estado grave após a queda de um avião monomotor em Manoel Urbano no dia 18 de março, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade do Amazonas. Ela foi transferida com 80% do corpo queimado por meio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) na madrugada de sábado, 23 de março, para o Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

A primeira vítima, o empresário Sidney Hoyle, faleceu ainda no local.