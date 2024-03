Com vazante do Rio Acre, Iapen dá suporte às famílias que estão retornando para casa

O Rio Acre, que chegou a atingir 17,89 m no dia 6 de março, começou a apresentar vazante desde a semana passada e nesta segunda-feira, 11, saiu da cota de transbordamento. Com isso, muitas famílias que foram afetadas pela cheia já estão retornando para casa. Por isso, os servidores do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e Polícia Penal, que desde o início da cheia trabalharam na retirada de famílias para um lugar seguro, auxiliam agora no seu retorno para casa.

Durante todo o dia, a equipe esteve em diversos bairros da capital, ajudando no transporte das famílias e de seus pertences. O policial penal Delmar Cavalcante, que coordena as ações de apoio às famílias atingidas pela cheia, acredita que esse trabalho intenso deve seguir ainda pelos próximos dias.

“O trabalho não acabou; ajudar essas pessoas é uma preocupação da gestão do presidente Alexandre Nascimento, junto ao governo do Estado. E cada um de nós está fazendo a sua parte”, afirmou Delmar Cavalcante.

O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, explicou que, cumprindo a determinação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, o Iapen continua mantendo a atenção voltada àqueles que foram afetados pelas cheias do Rio Acre. “O Iapen é sensível à causa, está presente nesta ação e colabora com todos aqueles que solicitam apoio, especialmente dos servidores do Sistema Penitenciário. Então a gente continua deliberando esse apoio até que cessem todas as necessidades que surgirem durante esse processo”, disse.

O trabalho de apoio às famílias afetadas pela cheia no estado também é realizado nos municípios do interior. Até esta segunda-feira, os servidores do Iapen e Polícia Penal já atenderam a mais de 60 solicitações de ajuda voltadas, principalmente, para o transporte de famílias e de seus pertences.