Relógio mostra interior das veias em tempo real e acelera diagnóstico de doenças

Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China produziram um dispositivo que mostra imagens em tempo real das veias e da corrente sanguínea. A tecnologia pode ser usada para acompanhar a saúde dos usuários e acelerar o diagnóstico de algumas doenças como câncer, problemas vasculares e dermatológicos.

O relógio usa imagens fotoacústicas, tecnologia que combina laser com ultrassom, para medir variáveis como frequência cardíaca, pressão arterial e saturação de oxigênio de forma não invasiva. Essas informações podem ser usadas para avaliar a saúde do coração do usuário.

Através de uma tela no relógio, é possível ver as veias em tempo real. A resolução dessas imagens é parecida com as de ressonância magnética e tomografia computadorizada, mas sem usar contraste ou radiação.

Os testes foram feitos com voluntários que usavam o dispositivo juntamente com uma mochila. Nela, ficam o computador, o laser e uma fonte de energia, pesando aproximadamente 7kg. As pessoas utilizaram o relógio em diversas condições para permitir o estudo de seu sistema circulatório parado e em movimento.

Segundo Lei Xi, coordenador da pesquisa, “Sistemas de imagem vestíveis em miniatura, como o que desenvolvemos, poderiam ser usados por centros de saúde comunitários para diagnósticos preliminares de doenças ou para monitoramento de longo prazo de parâmetros relacionados à circulação sanguínea em um ambiente hospitalar, oferecendo insights valiosos para informar tratamentos para diversas doenças.”

No futuro, a ideia é que seja desenvolvido um dispositivo que não precise da mochila para acompanhar, permitindo que as avaliações de saúde sejam feitas durante atividades como correr e pular. Assim, o coração poderá ser avaliado em diferentes situações, acelerando ainda mais o diagnóstico de doenças.