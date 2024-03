Colisão entre motocicletas deixa um ferido no Ramal Benfica

No final da tarde deste Sábado,(22), um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu no Ramal Benfica, próximo à Escola Leôncio de Carvalho, região do Vila Acre.

Segundo informações repassadas, a vítima, identificada por Raimundo Rodrigues de Azevedo, de 54 anos, trafegava sentido centro/bairro em sua motocicleta Fan vermelha, quando o motociclista que não teve seu nome revelado trafegava no sentido oposto, causando uma colisão frontal, após a colisão, o condutor da motocicleta fugiu do local tomando rumo ignorado.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Raimundo Rodrigues foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no punho esquerdo e múltiplas escoriações, seu estado de saúde é considerado estável.