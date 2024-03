Casamentos no Acre são os que menos duram no país, segundo o IBGE

A Pesquisa de Estatísticas do Registro Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na última quarta-feira (27), mostra que os casamentos do Acre são os menos duradouros no país. No estado, as uniões matrimoniais duram em média 10,5 anos até o divórcio. A média brasileira é de 13,8 anos de casamento até o fim da união.

O Piauí é o estado onde os casamentos mais duram no país. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles costumam durar 13,4 anos, abaixo da média nacional. São Paulo também: os casamentos levam 13 anos em média para acabar.

A pesquisa também revelou a idade média de divórcios em cada estado. As mulheres se divorciam mais cedo do que os homens: 41 anos. Os homens, em média, se divorciam aos 44 anos. O Acre é também, junto com Mato Grosso do Sul, o estado onde os homens se divorciam mais cedo, com 42,9 anos.

As mulheres se divorciam antes também no Acre, com 39,3 anos de idade. Os homens permanecem mais tempos casados no Rio Grande do Sul, com 46,8 anos, e as mulheres gaúchas são as mais velhas ao se separar, em média, aos 43,7 anos.

Casamentos/divórcios em Rio Branco em 2022:

Taxa de divórcio: 0,36

Taxa de casamento: 6,31

Divórcios/casamento: 0,06

Casamentos: 1768

Divórcios: 780

População acima de 15 anos: 280.126

Os dados são referentes ao ano de 2022 e servem como um importante instrumento de acompanhamento da evolução populacional brasileira, possível parâmetro para estratégias de implementação de políticas públicas e, também, como um retrato aprofundado das mudanças nos aspectos sociais ao longo dos anos.