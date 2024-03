Campanha Cidade Limpa é iniciada em Cruzeiro do Sul

Com 14 máquinas pesadas e mais de 150 pessoas atuando em 38 Bairros, 19 Avenidas, 7 Vilas e 9 Conjuntos Habitacionais, a prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou nesta segunda-feira, 25, a Campanha ‘Cidade Limpa’.

O trabalho de remoção de entulhos, destroços, lama, abertura de córregos e de sarjeta após a enchente no município, tem o objetivo de garantir a cidade limpa e sem criadouros do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. O primeiro bairro contemplado é o Miritizal.

“Estamos iniciando hoje no bairro Miritizal um serviço pós enchente. Nós esperamos toda água sair para que possamos ter êxito na nossa campanha. Durante esses três meses, mais de 150 pessoas irão atuar nas ruas, com aproximadamente 14 máquinas pesadas trabalhando. Estamos com essa estrutura grande para obter êxito no nosso trabalho em todos os bairros, avenidas e vilas do nosso município” destaco o secretário Municipal de Meio Ambiente e Limpeza Pública,Ym Ygoor Neves.

Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias atuam na campanha, garantindo orientações para a população, alertando para os riscos de doenças decorrentes das enchentes, como infecções diarreicas, leptospirose e hepatite A. “Após enchente muitas doenças e agravos de saúde acometem a nossa população e para que possamos minimizar e para que não haja sobrecarga tanto nas Unidades Básicas de Saúde, UPA e hospitais, nós colocamos este projeto em prática com a junção das duas secretarias de Saúde e Meio Ambiente”, disse a secretária de Saúde, Valéria Lima.

O Prefeito Zequinha Lima destacou que a gestão municipal segue mobilizada, empenhada e trabalhando de forma constante para que a cidade retorne a sua normalidade o mais breve possível garantindo a saúde e o bem-estar das famílias afetadas pela cheia do Rio Juruá.

“Agora é o momento também do retorno das famílias. Então é um momento que temos que cuidar porque se não esse retorno pode trazer vários problemas para as famílias, para as pessoas como vários tipos de doenças. Como tivemos vários bairros atingidos pela água, agora vamos começar os trabalhos de limpeza desses bairros. É por isso que durante os dias, carros de propaganda volante percorreram o bairro pedindo aos moradores que retirassem os entulhos de seus quintais e os colocassem nas ruas, dando início ao processo de limpeza, começando pela Boca do Moa. Nós vamos chegar em todos os bairros ”, garantiu o gestor.