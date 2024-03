Bocalom homenageia mulheres e se declara a esposa falecida em 2021: “Mulher da minha vida”

O prefeito Tião Bocalom sem partido, publicou nesta sexta-feira, 8 de março e Dia Internacional da Mulher uma singela homenagem à esposa, Beth Bocalom, que faleceu há 3 anos, em Minas Gerais.

Com um vídeo e ao som do Rei Roberto Carlos, Bocalom se declara a falecida esposa. “E claro neste dia não podia deixar de lembrar da minha querida e eterna rainha. A mulher da minha vida” escreveu.

Na oportunidade, o chefe do executivo municipal ainda desejou felicitações a todas as mulheres pela data especial. Hoje celebramos a força, a coragem e a resiliência de todas as mulheres ao redor do mundo. No Dia Internacional da Mulher, queremos honrar cada uma de vocês, que desafiam obstáculos, quebram barreiras e inspiram mudanças todos os dias. Vocês são criadoras de sonhos, guardiãs de esperança e os pilares do amor em nossas vidas.Vocês são incríveis e merecem todo reconhecimento e admiração, declarou.

Dona Beth faleceu em maio de 2021, em Araguari, onde vivia hospitalizada em uma Unidade de Terapia (UTI) domiciliar, aos cuidados da filha do casal. A falecida era portadora de uma doença degenerativa.

Veja a homenagem: