Atlético Acreano decide não afastar jogadores envolvidos na Operação “Gol Contra”

O Atlético Acreano tomou a decisão de não afastar os jogadores que foram alvos da operação “Gol Contra”, deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP-RN) na última terça-feira (26). Essa operação investiga um suposto esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol.

De acordo com a apuração do jornalista Ecimairo Carvalho, TV 5, os atletas investigados são Evandrízio Rodrigues e Fabrício Silva e tiveram os celulares apreendidos no CT Adauto Frota, conhecido como Frotão, em Rio Branco. Além disso, outros quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

O advogado Francisco Valadares Neto, assessor jurídico do Galo Carijó, revelou que houve uma reunião da diretoria do clube por videoconferência, e ficou decidido que os dois jogadores permanecerão à disposição para a sequência do Campeonato Acreano.

No entanto, ele enfatizou que o afastamento só ocorrerá caso haja comprovação de participação em fraude de resultados. “O Atlético não recebeu notificação de denúncia ou condenação. Se houver comprovação de que esses atletas realmente manipularam resultados, o Atlético não terá outra alternativa senão afastá-los”, declarou.

As investigações apontam que o esquema envolveria apostadores, aliciadores, jogadores e possivelmente dirigentes e técnicos. São apurados crimes relacionados à incerteza do resultado esportivo, previstos na Lei Geral do Esporte, além de associação criminosa, conforme o Código Penal.