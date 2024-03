Após anos sem lançamentos, Apple planeja reviver produto introduzido por Jobs

Fornecedores estrangeiros da Apple Inc. (AAPL34) aumentaram a produção dos aguardados e novos iPads da empresa e a companhia planeja lançar o produto no início de maio, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O lançamento se concentrará em versões renovadas do iPad Pro e do iPad Air, de acordo com fontes ouvidas em anonimato, porque os planos não são públicos. Como trouxe a Bloomberg News anteriormente, os modelos Pro terão novos displays OLED mais nítidos, que formam imagens a partir de pixels autoemissores de luz, enquanto o iPad Air terá — pela primeira vez — uma opção de tela de 12,9 polegadas.

A mudança marca o fim do período mais longo sem lançamentos de novos modelos na história do iPad, que foi introduzido pela primeira vez pelo cofundador da Apple, Steve Jobs, em 2010. Já se passaram cerca de 18 meses desde as últimas atualizações e a seca deixou a demanda por tablets ainda mais lenta do que, normalmente é. A Apple aposta que os novos modelos, com chips mais rápidos e acessórios renovados, podem ajudar a impulsionar o renascimento da categoria.

Após um aumento durante a pandemia, as vendas do iPad caíram em cada um dos dois últimos anos fiscais da Apple, que vão até setembro. Eles sofreram um declínio adicional de 25% na comparação ano contra ano durante o último período de férias, quando os dispositivos normalmente eram presentes populares. Ao ser questionada, uma porta-voz da Apple, não quis comentar.

Os modelos do iPad Pro – tipo J717, J718, J720 e J721 – rodarão o novo chip M3 e funcionarão com versões redesenhadas do Magic Keyboard (teclado) e Apple Pencil (lápis criado pela companhia). A atualização representa a primeira revisão dessa programação desde 2018.

O iPad Air, por sua vez, foi atualizado pela última vez em 2022 com o chip M1. Ele receberá um novo processador, e o tamanho da tela de 12,9 significa que os consumidores poderão obter um iPad grande por menos dinheiro do que o Pro, que é mais sofisticado. O atual iPad Air custa a partir de US$ 599, enquanto a linha Pro custa US$ 200 a mais.

A Apple planejava lançar os novos iPads até o final de março ou início de abril, mas a empresa tem trabalhado para finalizar o software dos aparelhos. As telas dos modelos mais recentes também exigem novas técnicas de fabricação complexas, o que contribuiu para o atraso.

O lançamento do produto no início de maio ocorreria cerca de um mês antes do próximo grande evento da Apple. Em 10 de junho, a empresa planeja lançar sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, com duração de uma semana. Lá, espera-se que a Apple revele uma estratégia renovada de inteligência artificial – junto com atualizações de software para iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e headset Vision Pro.



Por InfoMoney