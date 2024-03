Após alagação, Brasileia continua com força tarefa para limpeza da cidade em meio ao cenário de destruição

A Prefeitura de Brasileia tem dado continuidade a operação de limpeza pública da cidade em meio a um cenário de devastação, após a cidade enfrentar a pior enchente de sua história.

Ação é realizada pela Secretaria Municipal de Obras com o apoio do Governo do Estado, através do Deracre.

São realizados serviços de desobstrução, ruas e bueiros, garantindo nessa primeira fase acesso a casas e prédios públicos para limpeza no centro da cidade e nos bairros que sofreram com a maior alagação do Rio Acre no município.

As equipes de trabalho realizam a retirada de toneladas de lixo, entulhos e lama que cobriram totalmente as ruas.

Foram atingidos 12 dos 14 bairros, deixando mais de 3,8 mil famílias entre desabrigadas e desalojadas e mais de 600 famílias isoladas na zona rural. No total, mais 15 mil pessoas ficaram fora de suas casas durante o desastre natural.

Para a prefeita Fernanda Hassem, o momento é de esperança, união, solidariedade, reconstrução e empatia. “Juntos, estamos trabalhando incansavelmente dia e noite com nossa equipe da prefeitura de Brasileia, governo do estado e governo federal para reconstruir de novo nossa amada cidade e ajudar a todas as famílias atingidas por essa que foi a maior alagação no nosso município. O povo de Brasileia é um povo forte e resiliente e juntos vamos vencer mais essa luta. O momento agora é de esperança, solidariedade, união e reconstrução. Mas também de empatia, de se colocar no lugar de cada família atingida por essa alagação e que muitas delas perderam suas casas e não têm para onde ir. E a nossa responsabilidade é garantir ao menos dignidade a essas pessoas”, disse.