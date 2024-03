Aplicação de novas provas para Analista Judiciário do concurso do TJ Acre deve acontecer em 25 dias

Após a anulação do certame para o cargo de Analista Judiciário no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), o Instituto Verbena banca responsável pela aplicação das provas e emitiu outro comunicado se comprometendo em reaplicar a prova no prazo máximo de 25 dias.

VEJA AQUI: Concurso do Tribunal de Justiça do Acre tem confusão e é anulado para o cargo de Analista Judiciário

Candidatos a cargos diferentes no concurso do TJAC receberam provas trocadas em escola

Sem especificar o problema, a banca diz apenas que houve “problemas operacionais” envolvendo a realização da prova do Concurso Público para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, especificamente no que diz respeito à questão discursiva para cargos de Analista Judiciário, Área Judicial/Área Judiciária.

Diante disso, a Comissão do Concurso Público do TJ-AC deliberou pelo cancelamento da aplicação da prova específica para o referido cargo e a reaplicação da prova no prazo máximo de 25 dias. Diz ainda que a nova data de aplicação e demais questões pertinentes ao assunto serão divulgadas no site do instituto.

A anulação prejudica milhares de candidatos, já que mais de 16 mil pessoas se inscreveram no certame. Muitos vieram de fora do Acre exclusivamente para fazer as provas.