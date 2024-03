Alunos afetados por enchente terão abono de faltas e plano para recompor conteúdos

A segunda maior enchente da história de Rio Branco tem afetado a vida de milhares de pessoas que estão desabrigadas, desalojadas ou atingidas de alguma forma. Entre elas, alunos da rede estadual de ensino que estão, em muitos casos, sem poder frequentar as aulas.

Consultada sobre o assunto, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) explicou que não há previsão de suspensão das aulas, já que existem regiões onde as escolas não foram afetadas. No entanto, garantiu que aqueles alunos que foram afetados e estão sem comparecer às aulas, não terão nenhum tipo de prejuízo.

“Não terão nenhum prejuízo no ano letivo. Estamos monitorando e os estudantes que residem em áreas alagadas, mas estudam em escolas que permanecem em aula, e estão com dificuldades para chegar, não serão prejudicados. As escolas são orientadas a abonar as faltas e depois poderão fazer um plano para recomposição da aprendizagem e conteúdos”, explicou a SEE.