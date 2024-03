Defesa Civil emite declaração para alagados justificarem ausência no trabalho ou escola

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Em Rio Branco, a Defesa Civil é a responsável pela emissão do documento de justificação da ausência do trabalho ou escola à população afetada pelas enchentes.

Os documentos necessários para conseguir a declaração são cópia do documento de identidade com foto; cópia do comprovante de endereço, no nome do solicitante (conta de luz, água, faturas, boletos, compras via Internet).

Interessados devem se dirigir até a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) localizado no 2° piso do antigo Mira Shopping, ao lado da prefeitura, no horário das 8h às 15h, de segunda a sexta e aos sábados das 8h às 13h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3212-7446.