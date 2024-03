Alagamento em ruas no entorno de pontes do Centro reduz, mas acessos seguem fechados

Foto: Whidy Melo/ac24horas

A diminuição no nível do rio Acre em Rio Branco diminuiu a profundidade dos alagamentos nas ruas do entorno das pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, nesta quinta-feira, 7, mas o reestabelecimento do acessos ainda não é possível.

Nas ruas Vinte e Quatro de Janeiro, na saída da ponte Juscelino Kubitschek para a AC-01, e na avenida Doutor Pereira Passos, que dá acesso à ponte Coronel Sebastião Dantas, a água ainda alcança até meio metro.

Hoje, agentes do Departamento Estadual de Trânsito fazem uma fiscalização educativa em frente o posto Ari Rodrigues, no bairro 6 de Agosto. Mesmo com o bloqueio das ruas, alguns motoristas insistem em passar pela rua alagada, inundando as casas do entorno.

Durante a reportagem, dois motociclistas, que tentavam acessar suas residências, foram abordados pelos agentes com constatação de irregularidades.

“O motorista invadiu o bloqueio, mas como eu vou aplicar uma multa pra um morador daqui que acabou de perder tudo? Então como agente público temos que ter o bom senso. Orientamos e liberamos”, disse o agente Inácio, do Detran.