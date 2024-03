Marido que matou esposa com tiro no olho em Rio Branco vai a Júri Popular no Acre

O acusado pelo assassinato da esposa Lauane do Nascimento Melo, em 21 julho do ano passado, presidiário Mateus Sousa, vai responder pelo homicídio em júri popular. A sentença foi proferida pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri Alesson Braz, na última quarta-feira, 6.

De acordo com o magistrado, a acusação reúne as provas necessárias para a realização do julgamento. “Diante das provas, percebo que a acusação reúne os elementos mínimos necessários para autorizar o julgamento do réu, em júri popular”, declarou.

O acusado será julgado pelo crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio e também por violência doméstica.

A jovem foi morta em uma chácara da Estrada do Barro Vermelho, em uma região após o Complexo Prisional de Rio Branco.

No processo, Mateus Sousa alega que o tiro foi acidental. Contudo, a mãe da vítima afirmou que tinha presenciado o rapaz ameaçar a filha de morte antes do assassinato.