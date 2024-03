Acre encerra janeiro com saldo negativo de 33 vagas de emprego, diz Novo Caged

Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na última sexta-feira , 15, pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o Acre ficou com saldo negativo na relação entre contratações e demissões, como já havia ocorrido em dezembro do ano passado.

Os números revelam que o estado teve um total de 3.939 admissões contra 3.972 desligamentos no primeiro mês do ano, o que representa 33 postos de trabalho a menos. Contudo, com relação a dezembro do ano passado, quando o número de admissões foi 3.461, janeiro teve um aumento de 13,8%.

Os setores que tiveram saldo positivo foram Serviços, com 77 vagas, e Indústria, com 7. A maior queda foi do Comércio, que perdeu 94 vagas, sendo 1.246 contratações contra 1.340 dispensas.

Entre os municípios, Bujari teve o melhor resultado, com 108 contratações e 41 demissões – saldo de 67 vagas. Em seguida vêm Senador Guiomard, com saldo positivo de 43 vagas, Sena Madureira (+30), e Xapuri (+20). Jordão, foi o de pior saldo, 143 vagas formais a menos, resultado de 1 contratação e 144 demissões.