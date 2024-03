Abrigos da prefeitura acolhem 160 animais de estimação das famílias atingidas pela cheia

Com cerca de 160 cães e gatos abrigados até agora, a prefeitura diz que o cuidado com os animais de estimação das famílias acolhidas nos abrigos públicos também é uma prioridade da gestão que está fazendo todo o possível para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Os animais podem ser visitados pelos seus donos diariamente.

O chefe do abrigo dos animais, Hebert Teixeira, assim que a família é levada a algum dos abrigos com o animal de estimação, a gestão já encaminha o acolhimento. O responsável deve se dirigir até o espaço identificado no Parque, portando o documento pessoal e numeração do box para realizar o cadastro.

“As pessoas que estão nas escolas abrigadas com animais e querem trazer para o parque, a própria coordenação do abrigo da escola junto a Defesa Civil entra em contato, passa a quantidade e nós vamos fazer essa remoção. Esse animal vem para cá com a ficha da pessoa que está abrigada para podermos fazer o cadastro aqui, já identificando o animal ao seu proprietário, para retirada posteriormente, após passarmos por essa fase de alagação”, explica Teixeira.