Zequinha anuncia Pablo como atração do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

O cantor Pablo será a atração do Festival da Farinha que a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar no próximo mês de agosto. Intérprete de sucessos como ‘Homem não Chora’ e ‘Ao sabor do vento’, ele é conhecido como “Pablo do Arrocha”.

O anúncio do show foi feito pelo prefeito Zequinha Lima no encerramento do Carnaval Cultural Magid Almeida, noite desta terça-feira, 13, e levou o público ao delírio.

O Festival este ano será realizado nos dias 30 e 31 de agosto e 1° de setembro no Centro da cidade.

“O Carnaval está maravilhoso e o Festival da Farinha será melhor ainda. Será a primeira vez do Pablo aqui em Cruzeiro do Sul e acredito que será um grande show para agradar ao público. Este será o melhor Festival da,Farinha que Cruzeiro do Sul já viu”, citou.

O evento, que reúne produção, entretenimento e promove o encontro das famílias, demonstra o potencial do principal produto agrícola e econômico do município, a farinha de mandioca.

Carnaval superou expectativas

O Carnaval Cultural Magid Almeida, superou a expectativa da organização, de 40 mil pessoas nas 4 noites. Com concursos da realeza, de melhor bloco e melhor fantasia infantil, além de desfile da Escola de Samba Verde Rosa, a folia seguiu até as 3 horas da manhã na Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul.