Confira os classificados para a segunda fase da Copa Libertadores da América 2024

A Academia Puerto Cabello é a primeira equipe classificada para a segunda fase da Libertadores. Na noite desta terça-feira (13), o time venezuelano, que tinha vencido a ida por 3 a 2, perdeu para o Defensor Sporting, do Uruguai, por 1 a 0 no tempo normal, mas fez 4 a 2 nos pênalti e assegurou a vaga para ser o adversário do Nacional, do Uruguai.

Mais um classificado será definido nesta quarta-feira (14). Após vencer a ida por 1 a 0, o Aurora, da Bolívia, visita o Melegar, do Peru, às 21h30, precisando de um simples empate para avançar. O último clube na segunda fase sairá nesta quinta-feira (15), quando, também a partir das 21h30, o Aucas, do Equador, tenta manter a vantagem de 1 a 0 sobre o Nacional, do Paraguai.

Resultados da primeira fase da Libertadores

•Defensor Sporting 1 (2) x (4) 0 Academia Puerto Cabello (ida: 2 x 3)

(ida: 2 x 3) •Melgar x Aurora (ida: 0 x 1)

•Aucas x Nacional-PAR (ida: 0 x 1)

Confrontos da segunda fase da Libertadores

•Águilas Doradas x Red Bull Bragantino

•Aurora ou Melgar x Botafogo

•Aucas ou Nacional-PAR x Atlético Nacional

•Portuguesa-VEN x Palestino

•Always Ready x Sporting Cristal

•Academia Puerto Cabello x Nacional-URU

•Godoy Cruz x Colo-Colo

•Sportivo Trinidense x El Nacional